شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لإنقاص «الوزن» بعد تخفيف إجراءات «العزل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أثرت حالة العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا، في زيادة الوزن بالنسبة للكثير من الأشخاص على مستوى العالم، بسبب قلة الحركة والنشاط.

ولكن مع سعي العديد من الدول للتخفيف من إجراءات العزل وعودة الموظفين إلى أعمالهم، وجد البعض أنفسهم مضطرين للبحث عن وسائل للتخلص من الوزن الزائد.

وينصح خبراء الصحة ببعض الممارسات، لإنقاص الوزن بسهولة وأمان، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية:

1- لا تترك الأطعمة بالمتناول

إذا كنت تعمل من المنزل، فاحتفظ بمساحة عملك منفصلة عن مساحة تناول الطعام، فإذا كنت تعمل وتأكل في نفس الغرفة، فلن يميز دماغك بين وقت العمل ووقت الأكل، كما ينصح بتجنب طلب الوجبات الخفيفة من المطاعم.

2- الالتزام بروتين محدد

حان الوقت للعودة إلى روتين الطعام الطبيعي، والالتزام بثلاث وجبات طعام صحية، وحاول تجنب مغريات الوجبات 3

Advertisements

3- الوجبات الخفيفة الصحية

إذا كنت مضطراً للأكل بين وجبات الطعام، اختر وجبات خفيفة صحية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، وتجنب الخيارات غير الصحية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس.

4- إدارة التوتر

يميل الكثيرون إلى تناول الوجبات السريعة عند الشعور بالتوتر أو الملل، لذلك يجب إدارة هذه الحالات بحكمة، من خلال ممارسة نشاطات مفيدة كالمشي في الطبيعة أو التأمل، أو أي هواية أخرى تخفف من شعورك بالتوتر.

5- تحدث إلى أصدقائك

إذا كنت تشعر برغبة شديدة بتناول الطعام على الرغم من أنك لست جائعاً فحاول أن تشغل نفسك بمحادثة هاتفية مسلية مع أحد الأصدقاء، فهذا قد يساعدك على نسيان هذه الرغبة.

6- السيطرة على شعور الجوع:

من خلال تناول قطع الشوكولاتة الداكنة، حيث تشير الدراسات إلى أن نكهة الشوكولاتة تمنحك الشعور بالشبع لوقت طويل، كذلك ينصح بشرب الشاي الأخضر الذي استخدم لقرون لقمع الشهية، ويمنح الشعور بالرضا والشبع.