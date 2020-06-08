مسؤول فلسطيني لـ"العين الاخبارية": إسرائيل أبلغت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس منعه من زيارة رام الله خلال جولته في المنطقة الأربعاء المقبل المزيد

أبلغت إسرائيل ، اليوم الإثنين، وزير خارجية الألماني، هايكو ماس، بمنعه من زيارة رام الله بالضفة الغربية خلال جولة له في المنطقة يوم الأربعاء.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365": "أراد وزير الخارجية الألماني زيارة رام الله يوم الأربعاء للقاء القيادة الفلسطينية ولكن إسرائيل منعته من ذلك بحجة فيروس كورونا".

وأضاف المسؤول ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "عوضا عن ذلك فإن وزير الخارجية الألماني سيتحدث مع رئيس الوزراء محمد اشتيه عبر نظام الفيديو بعد ختام زيارته إلى إسرائيل".

وتابع المسؤول: "قالوا له إنه إذا دخل إلى رام الله فإنه عليه أن يخضع للحجر الصحي".

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ويصل وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل ،الأربعاء، لإبلاغ الحكومة الإسرائيلية برفض ألمانيا لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وسيكون وزير الخارجية الألماني أول مسؤول دولي رفيع يصل إلى إسرائيل من أجل الاعتراض على خطة الضم.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه الشروع في ضم 30% من مساحة الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وعارضت جميع دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القرار.