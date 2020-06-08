وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/6/8 10:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين، إن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني الإرهابي وشركات الشحن البحري التابعة لها، تدخل حيز التنفيذ اليوم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات صحفية، إنه "رغم مزاعم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، إلا أنها استمرت في الحصول على مواد تتعلق بتطوير تلك الأسلحة".
وشدد بومبيو على أن العالم يجب أن يتخذ "الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الحصول على المواد المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية والتي تزيد من تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".
وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، واتسعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وضيقت معيشة المواطنين.
ومع محاولات إيران الالتفاف على العقوبات، حذرت الولايات المتحدة البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية، من التعامل مع ما يُعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.
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