سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250، فيما استقر عدد الوَفَيَات على 208 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370 بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء، فيما اُستبعدت 308 آلاف و 311 حالة بعد الكشف المخبري.
قد يهمك ايضا:
بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 26 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.