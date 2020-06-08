اليابان تسجل حالتي وفاة و37 إصابة بكورونا

سجلت اليابان حالتي وفاة و 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم أنه بعد تسجيل هذه الحالات ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918. قد يهمك ايضا: بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة

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