الفلبين تسجل 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين اليوم ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و 579 إصابة إضافية. وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة. قد يهمك أيضا: العراق تسجل 1115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أطباء سويديون يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

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