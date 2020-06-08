لبنان تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لبنان اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و5 من اللبنانيين القادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1350 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1027 فحصا خاصا بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات بالفيروس على 30 وفاة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 779 حالة.

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