الأردن تسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 831 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود منهم أردني و 5 أجانب، و 11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و6 حالات مخالطة لحالة مصابة أعلن عنها سابقا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 20 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 599 حالة. قد يهمك ايضا: تعرف على الدواء الروسي الجديد لعلاج فيروس "كورونا" المستجدّ دراسة تكشف طريقة فقدان الفيروسات قوتها بعد انخفاض إصابات "كورونا"

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