شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: جلعاد تتقدم بطلب رسمى لاعتماد ريمديسفير علاجا لكورونا بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت منظمة الصحة الأوروبية أنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا.ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان: "يتم تقييم فوائد ومخاطر العقار ويمكن إصدار رأي في غضون أسابيع".

وتعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج لفيروس كورونا خاصة مع انه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.

ومنحت الولايات المتحدة ، أكبر سوق للأدوية في العالم ، في وقت سابق من هذا الشهر ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ لريمديسفير في حالات الاصابه بفيروس كوورنا مما يمهد الطريق لاستخدام أوسع للدواء ، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.

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وقامت وكاله الأدوية الأوربية بمراجعة الدواء بشكل دوري واقترحت تأثيرًا مفيدًا في علاج المرضى في المستشفى الذين يعانون من كوفيد 19 الخفيف إلى المتوسط ​​أو الشديد.

من جانب آخر أعلنت شركة صناعة الأدوية السويسرية روشأنها تعتزم اختبار ما إذا كان مزج دوائها المضاد لالتهاب المفاصل Actemra مع علاج مضاد للفيروسات "ريمديسفير" التابع لشركة جلعاد الأمريكية يعمل بشكل أفضل ضد فيروس كورونا ومعرفة مساعدة هذا المزيج فى علاج المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19.

حيث يتم استخدام Actemra و remdesivir بشكل منفصل فى بعض البيئات والتجارب السريرية، مع استخدام الدواء السابق لمعالجة التفاعلات المناعية الضخمة التى تحدث أحيانًا فى المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ويهدف الأخير إلى التدخل فى التكاثر الفيروسي.