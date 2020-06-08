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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، ينصح دائما بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الزنك، وذلك للوقاية من العدوى، ولكن يعانى الكثيرون من عدم توفير الزنك بشكل كاف فى الصيدليات.
و يقدم الخليج 365 بدائل طبيعية للزنك من منزلك وذلك من خلال تناول بعض الاطعمة وحسب ما ذكره موقع draxe فهى:
• اللحم البقرى .
• الحمص
• العدس .
• الكاكاو .
• الكاجو .
• الزبادى ومنتجات الالبان.
• السبانخ
• الافوكادو
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