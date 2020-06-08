شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، ينصح دائما بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الزنك، وذلك للوقاية من العدوى، ولكن يعانى الكثيرون من عدم توفير الزنك بشكل كاف فى الصيدليات.

و يقدم الخليج 365 بدائل طبيعية للزنك من منزلك وذلك من خلال تناول بعض الاطعمة وحسب ما ذكره موقع draxe فهى:

• اللحم البقرى .

• الحمص

• العدس .

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• الكاكاو .

• الكاجو .

• الزبادى ومنتجات الالبان.

• السبانخ

• الافوكادو