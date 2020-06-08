شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الأجسام المضادة لالتهاب الكبد أ ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد "أ" هو عدوى في الكبد معدية يسببها فيروس أ ويعاني بعض الأشخاص فقط من مرض خفيف يستمر بضعة أسابيع بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل أكثر خطورة يمكن أن تستمر أشهر، عادة ما تصاب بالمرض عندما تأكل أو تشرب شيئًا ملوثًا ببراز من شخص مصاب بالفيروس، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تشخيص التهاب الكبد الوبائي أ باختبار الأجسام المضادة، وفقاً لموقع "webmd".

تحاليل لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي أ

سوف يسألك طبيبك أولاً عن الأعراض التي تعانيها ويتحقق من وجود مستويات عالية من إنزيمات الكبد في الدم ثم ، سيقوم بإجراء المزيد من اختبارات الدم للبحث عن:

-الأجسام المضادة IgM (الجلوبولين المناعي M) التى يصنعها جسمك عندما تتعرض لأول مرة لالتهاب الكبد أ، فهي تبقى في دمك لمدة 3 إلى 6 أشهر تقريبًا.

الأجسام المضادة IgG (الجلوبولين المناعي G) تظهر هذه الأعراض بعد دخول الفيروس في جسمك لفترة، قد يكون لديك طوال حياتك، إنها تحميك من التهاب الكبد A. إذا كانت نتيجة اختبارها إيجابية ولكن ليس للأجسام المضادة IgM، فهذا يعني أن لديك عدوى التهاب الكبد A في الماضي أو تلقيت لقاحات للحماية منها.

عادة ما يكون فيروس الالتهاب الكبدي أ غير خطير. تقريبا كل من لديه ذلك يتحسن، ولكن نظرًا لأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي، ستحتاج إلى رعاية نفسك.

اعراض التهاب الكبد أ

الفيروس قد لا يسبب أعراض للبعض بينما قد يكون لدى الآخرين أعراض مثل:

-اليرقان (اصفرار العيون والجلد)

-آلام البطن

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-البول الداكن

-فقدان الشهية

-معده مضطربة

-التقيؤ

- الحكة

-براز شاحب اللون

-الم المفاصل

حمى

-إسهال

-إعياء

تميل هذه المشاكل إلى الزوال بعد حوالي شهرين ولكن قد تستمر في العودة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يمكنك نشر فيروس الالتهاب الكبدي أ حتى إذا شعرت أنك بخير، يمكنك أيضًا نشره قبل حوالي أسبوعين من ظهور أعراضك وخلال الأسبوع الأول بعد ظهورها.