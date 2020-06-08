إنفو جراف.. 10 تحاليل تكشف قوة جهازك المناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثير من الناس بالقلق من ضعف جهاز المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا، ويمكن التحقق من صحة الجهاز المناعي بتحاليل بسيطة يمكن أن تستشير طبيبك إذا كنت بحاجة إلى أي منها، وفي الإنفو جراف التالي جمعنا لكم أبرز التحاليل للتحقق من صحة جهاز المناعة وفقاً لموقع " self hacked ". وهي كالتالي :

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