شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية تتعاون لتصنيع كميات من اللقاح المحتمل لكورونا وظهوره في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أكسفورد بيوميديكا لمعالجة الجينات والخلية إنها وقعت على اتفاقية تصنيع جديدة لمساعدتها على زيادة إنتاج لقاح كورونا المحتمل وذلك مع شركة أسترازينيكا لتلبية الطلب في المملكة المتحدة وأوروبا وهو الطلب الثانى خلال أيام قليلة.

ووفقا لتقرير لوكاله"رويترز" أوضحت أوكسفورد بيوميديكا التي تتنافس على دور أكبر في تصنيع اللقاحات ، إن الشراكة لمدة خمس سنوات مع مركز تصنيع وتصنيع اللقاحات في المملكة المتحدة (VMIC) ستساعدها أيضًا في إنتاج لقاحات ضد الفيروسات الأخرى.

وكانت شركة أكسفورد بيوميديكا قد أعلنت في نهاية شهر مايو الماضى إنها وقعت على توريد طبي وتجاري لمدة عام واحد مع "استرا زينيكا لتصنيع مرشح لقاح لفيروس كورونا ، AZD1222 ، الذي دخل مؤخرًا تجارب سريرية في مواقع متعددة في المملكة المتحدة.

ووفقا لبيان الشركة عبر موقعها الرسمي أعلنت أكسفورد بيوميديكا أنها انضمت إلى اتحاد يضم معهد جينر فيما يتعلق بإمكانية تصنيع AZD1222 على نطاق واسع كما أعلنت AstraZeneca وجامعة أكسفورد لاحقًا عن اتفاق لتمكين التطوير العالمي وتصنيع وتوزيع اللقاح.

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تتطلب الاتفاقية الأولية من أكسفورد بيوميديكا أن تزود AstraZeneca بدفعات متعددة من اللقاح ، يُتوقع أن يتم إنتاج معظمها طوال عام 2020.

قال جون داوسون ، الرئيس التنفيذي لأكسفورد بيوميديكا" نحن فخورون بأن نكون جزءًا من اتحاد الصناعات الذي يعمل مع معهد جينر في جامعة أكسفورد ، للتصنيع المبكر وتوسيع نطاق هذا المرشح الفيروسي القائم على ناقل فيروس كورونا بعد الإعلان الأخير عن اتفاقية بين جامعة أكسفورد وشركة AstraZeneca .

وأعلنت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية أنها مستعدة لتزويد الأسواق بلقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وقالت إنها أبرمت عقودا تقضي بإنتاج 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، والتي تطورها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.