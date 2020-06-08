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شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء قد تفقدك حاستي الشم والتذوق.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
استعرض تقرير حديث بعض العوامل التي قد تُفقد الشخص حاستي "الشم والتذوق"، بالتزامن مع ربط عدد من الأبحاث الطبية بين هذا العرض والإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.
ونوه التقرير وفقاً لموقع "هيلث جارديز"، إلى أن هناك أربع حالات بعضها مرضي تسبب كذلك فقدان حاستي "الشم والتذوق".
بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين قد تفقد الشخص بشكل مؤقت حاسة الشم، وتحديداً خلال فترة تناول الأدوية، وفق ما نشره موقع أخبار24.
يؤثر التدخين على حاستي الشم والتذوق لكن يمكن للشخص استرجاع الحاستين من خلال الإقلاع عنه.
تتسبب أمراض الجهاز العصبي بشكل مباشر في فقدان القدرة على تمييز الروائح ومن ثم فقدان حاسة الشم، كما أن الشيخوخة تعتبر أحد العوامل المؤثرة على فقدان حاسة الشم أيضاً.
من الممكن أن يتطور استخدام العلاجات الإشعاعية في فقدان دائم لحاسة الشم، والأمر نفسه ينطبق على المواد الكيميائية والتي تؤدي إلى تلف أنسجة الأنف ومستشعرات الرائحة بشكل دائم.
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