شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لترشيد الإنفاق خلال جائحة كورونا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 قال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام – البحرين، ان هناك 8 إرشادات ونصائح مستفادة من أزمة جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، بما يساعد على تبني أفضل سبل ترشيد الانفاق وتنظيم الشؤون المالية على المستوي الفردي تحسباً لما قد يحمله المستقبل من صعوبات أو تغيرات مضطربة في المناخ الاقتصادي العالمي، وفقا للبيان.

1 – إعطاء الأولية للضروريات عوضاً عن الكماليات. 2 – المحافظة على الهدوء وعدم التصرف بذعر وتسرع. 3 – التسوق الذكي والآمن لتوفير الاحتياجات المختلفة. Advertisements 4 – شراء السلع والمنتجات من الشركات المحلية. 5 – إدارة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت. 6 – أهمية الادخار والتخطيط المالي تحسبا للطوارئ والظروف الاستثنائية 7 – الاستثمار بصورة ذكية لأجل طويل (10% على الأقل من الدخل الشهري لأهداف طويلة المدي). 8 – تسديد التمويلات عالية التكلفة لترشيد الانفاق.

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