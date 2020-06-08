إنفوجراف.. 8 خرافات عن علاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/6/8 08:56 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/8 08:56 م بتوقيت أبوظبي

منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، بدأت العديد من النصائح تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بدأ العديد من الناس تصديقها وتطبيقها ظناً منهم أنها تعود بالنفع عليهم أو حتى تساهم في معالجة الفيروس أو الوقاية منه. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم المعلومات المغلوطة عن علاج كورونا..



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