إنفوجراف.. 10 تمارين رياضية لكبار السن‎

الخليج 365الإثنين 2020/6/8 08:12 م بتوقيت أبوظبي
تعد التمارين الرياضية بمثابة حجر زاوية في المحافظة على الحياة الصحية بالنسبة لكبار السن، حيث تساهم في تخفيف بعض الآلام والأوجاع التي تعتبر جزءاً من التقدُّم في السن، كما أنها تساعد على الوقاية من مجموعة من المشكلات الصحية كأمراض القلب والسكتات.
وأكدت دراسات عديدة علاقة الرياضة بتأخير أعراض الشيخوخة لدى كبار السن كما أن لها أثرا إيجابيا على نفسيتهم، ولذلك ينصح بالتزامهم ببرنامج رياضي متكامل يتناسب وقدراتهم.
الإنفوجراف التالي يستعرض 10 تمارين رياضية يمكن أن يؤديها كبار السن إذا لم تكن لديهم مشاكل صحية تمنع من ذلك..
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