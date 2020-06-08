التطهير المنزلي لمواجهة كورونا.. تحذيرات من أخطاء "خطيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشار تقرير حديث نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي" إلى ارتفاع في الاتصالات بمراكز السموم الأمريكية للإبلاغ عن حالات مرتبطة بالتعرض إلى أخطار المنظفات والمطهرات منذ بدء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال التقرير إن البيانات التي تصف الممارسات السليمة للتطهير والتنظيف المنزلي في الولايات المتحدة محدودة جدا خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الوقائية لتجنب التقاط عدوى كورونا المستجد.

ولذلك تم إجراء استطلاع رأي عبر الإنترنت في مايو/ أيار الماضي بإدارة بورتر نوفيلي للخدمات العامة، وشمل 502 بالغ أمريكي أكبر من 18 عاما للتوصل إلى وصف دقيق حول الممارسات المتعلقة بتنظيف وتطهير المنزل خلال وباء كوفيد-19.

وتشمل الممارسات الإعداد الآمن لمحاليل التطهير والتنظيف واستخدام معدات الحماية الشخصية الموصى بها أثناء استخدام هذه المحاليل فضلا عن التخزين الآمن لمعقمات اليدين والمنظفات والمطهرات.

ووجد الاستطلاع أن 39% من المشاركين يقومون بممارسات عالية الخطورة لا يوصى بها للوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19 مثل غسل المنتجات الغذائية بالكلور ووضع منتجات التطهير والتنظيف المنزلية على الجلد مباشرة واستنشاق أو تناول هذه المنتجات عن قصد.

وكانت هذه الفئة من الأشخاص أكثر إبلاغا عن آثار جانبية صحية يعتقد أنها نتيجة الاستخدام الخاطئ للمطهرات والمنظفات مقارنة بمشاركين آخرين في الاستطلاع قالوا إنهم لا يتبعون هذه الممارسات.

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ومن هذه الآثار الجانبية وفقا لتقرير "سي دي سي" تهيج الأنف أو الجيوب الأنفية بنسبة 19% وتهيج الجلد 8% وتهيج العين 8% والصداع والدوخة بنسبة 8% واضطراب المعدة والغثيان بنسبة 6% ومشكلات تنفسية 6%.

وعلى صعيد الممارسات الآمنة، قال 23% من المشاركين إنه ينبغي تحضير محاليل الكلور باستخدام مياه في درجة حرارة الغرفة، وقال 35% إنه لا ينبغي استخدام الكلور مع الخل، و58% قالوا إنه لا ينبغي مزج الكلور مع الأمونيا إذ تؤدي هذه المحاليل إلى تصاعد غازي الكلور والكلورامين اللذين يتسببان في تلف شديد في أنسجة الرئة عند استنشاقهما.



ورأى 64% من المشاركين أن حماية العين مهمة جدا أثناء استخدام بعض المنظفات والمطهرات، و71% قالوا إنه ينبغي ارتداء القفازات أثناء استخدامها، بينما قال 68% إنه ينبغي غسل اليدين جيدا بعد استخدام المنظفات والمطهرات، و73% قالوا إن التهوية الملائمة مهمة جدا بعد استخدام هذه المنتجات.

أما فيما يتعلق بالتخزين الآمن للمنظفات والمطهرات ومعقمات اليدين، فقال 79% من المشاركين إن المنظفات والمطهرات يجب أن تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال في مقابل 54% قالوا إنه ينبغي حفظ معقمات اليدين بعيدا عن متناول الأطفال، حيث يمكن أن تصيبهم بتهيج الأغشية المخاطية ومشكلات معوية وسمية الكحول.

واتفق 42% تقريبا من المشاركين على أنهم يعرفون طريقة تنظيف وتطهير المنزل جيدا لتجنب انتقال عدوى كوفيد-19، وبسؤالهم عن الجهة الصحية الموثوقة التي يستندون إلى توصياتها، حصلت "سي دي سي" على نسبة 65% والأقسام الصحية المحلية على 49% والأطباء والممرضات على 48%.

وشددت "سي دي سي" على ضرورة استمرار الإرشادات التي تشرح الاستخدام الآمن للمنظفات والمطهرات ومن ذلك قراءة المصلقات على هذه المنتجات جيدا قبل استخدامها واستخدام مياه في درجة حرارة الغرفة عند تحضير المحاليل المطهرة وتجنب مزج مواد كيميائية معا مثل الكلور مع الخل أو الأمونيا ووضع قفازات لتجنب ملامستها للجلد مباشرة وحماية العين وتهوية المكان جيدا بعد التطهير وتخزين المواد الكيميائية والمعقمات اليدوية بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.