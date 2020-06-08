وزيرا الخارجية الروسي والتركي يؤكدان أنهما شرعا في الترويج لشروط عملية سلام في ليبيا المزيد

اتفق وزيرا خارجية روسيا وتركيا، الإثنين، على ضرورة تقديم المساعدة لإجراء المصالحة بين الأطراف الليبية.



وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي بينهما، على تهيئة الظروف اللازمة لهذه المصالحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن لافروف إن الوزيرين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

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وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن تأييدها للمبادرة المصرية التي تهدف للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا، والتي تعرف باسم "إعلان القاهرة".

وقالت في وقت سابق الإثنين، إنها تعتبر مبادرة القاهرة بشأن ليبيا أساسا لبدء عملية سياسية جادة.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو تعول على أن تستجيب حكومة الوفاق في طرابلس بسرعة لمبادرة القاهرة للسلام في ليبيا.

وأعربت عن أملها في أن تصبح هذه المبادرة الشاملة، التي وافق عليها الجيش الليبي قاعدة صلبة للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة بشأن تسوية الأزمة.