احصلي على أظافر قوية وغير قابلة للتكسر مع هذه الخلطة المنزلية

القاهرة – لايف ستايل تسعى كل امرأة للحصول على اظافر طويلة وجميلة تضفي مزيد من الانوثة الى اطلالتها، وتتيح لها اختيار كافة الوان المناكير والاشكال التي تحب ان تطبقها، وتعاني الكثير من السيدات من تقصف الاظافر سريعا ومن أقل شيء وذلك نتيجة عوامل متعددة مثل كثرة الأعمال المنزلية واستخدام المنظفات بشكل مبالغ فيه او لسوء التغذية. المكونات ليمون ماء دافئ التحضير – اعصري نصف ليمونة في حوض مملوء بالماء الدافئ وقلبيه جيدا. Advertisements – ضعى الأظافر في الخليط مدة تتراوح بين 5-10 دقائق ثم جففي يديك بالمنشفة. – خذى بعض زيت جوز الهند ودلكيه في يديك حتى تمام امتصاصه بالكامل. قد يهمك ايضاً: طريقة إزالة الأظافر الصناعية بالبيبسي تقوية الأظافر وتبييضها بوصفات طبيعية سهلة

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