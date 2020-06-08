5175 وفاة بكورونا في أفريقيا.. وتعافي 82 ألفاً

الخليج 365 - أديس أباباالإثنين 2020/6/8 07:33 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 189 ألفا و434 حالة.
وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي حالات التعافي بالقارة الأفريقية وصل 82 ألفاً و888 حالة فيما بلغت الوفيات 5175 وفاة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 54683 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 51012 حالة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 21872 إصابة، ووسط القارة 20157 حالة، ودول غرب القارة 41710 إصابة.
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