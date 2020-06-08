تونس تعلن السيطرة على فيروس كورونا.. 5 أيام متتالية دون أي إصابة

أعلنت عضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس، الإثنين، أنه تمت السيطرة على الوباء في البلاد بعد مرور 5 أيام متتالية دون تسجيل أي إصابة.

وقالت الدكتورة نصاف بن علية العضوة باللجنة ومديرة مرصد الأمراض المستجدة، إن تونس سيطرت بشكل فعلي على الوباء لكن يتعين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

ولليوم الخامس على التوالي لم تسجل تونس أي إصابة بالفيروس لا محليا ولا أيضا لدى الوافدين من الخارج.

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وأوضحت بن عليه في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية "التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس في المجتمع".

وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف القيود على الحجر الصحي الموجه يوم 14 يونيو/حزيران فيما ستفتح السلطات الحدود بالكامل يوم 27 من الشهر نفسه أمام الرحلات الدولية.

وقال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي في وقت سابق، الإثنين، إن الوزارة ستشرع في عمليات تقصي واسعة باختيار عينات عشوائية في مدن سياحية للتأكد من خلوها من الفيروس.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل لـ1087 حالة من بينها 982 حالة شفاء و56 حالة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، فيما استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.