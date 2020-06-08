كورونا حول العالم.. 386 حالة شفاء بالعراق واستقرار إصابات المكسيك

”الخليج 365” ترصد آخر وأحدث تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، استنادا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية من الحكومات المختلفة والجهات والمؤسسات الدولية.



العراق يسجل 1115 إصابة جديدة و386 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الإثنين، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 13481 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة العراقية، الإثنين، بلغ مجموع الوفيات في العراق 370 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .

كما أشارت "الصحة العراقية" إلى تسجيل 386 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5272.

باكستان تتجاوز 100 ألف إصابة

تجاوزت باكستان عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما اعلنت السلطات، الإثنين.

ولا يزال عدد الوفيات الناجم عن الوباء والمتسارع بشكل حاد، منخفضا.

وعارض رئيس الوزراء عمران خان، منذ بداية الوباء تطبيق العزل في المدن، وقال إن "العزل يسمح بإنقاذ الناس من الفيروس لكنه سيجعلهم يموتون من الجوع".

استقرار إصابات المكسيك

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك عند 117 ألف و103 حالات حتى، صباح الإثنين، بتوقيت مكسيكو سيتى، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 13 ألفا و699 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، تعافى 83 ألفا و775 شخصا من المرض، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 14 أسبوعا.

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الكويت تسجل 5 وفيات و 662 إصابة جديدة

أعلنت الكويت، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الدكتور عبدالله السند الناطق باسم وزارة الصحة قوله إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 269 حالة، كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 32510 حالات .

ارتفاع الوفيات المؤكدة بالمملكة المتحدة

أظهرت بيانات حكومية نُشرت، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 55 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 40597 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، الأحد.

وبحسب إحصاء لرويترز يستند إلى مصادر البيانات الرسمية فقد تجاوز عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة، متضمنا الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس، 50 ألف وفاة الأسبوع الماضي.

السعودية تعلن شفاء 72817 مع تجاوز عدد المصابين الـ100 ألف

وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى أكثر من 100 ألف، وسط تزايد في الوفيات قبل أسابيع من بدء موسم الحج في يولويو/تموزحسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد.

وبلغ عدد الإصابات 101914 مع تسجيل 3045 إصابة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 712 بينها 36، الأحد وهو أعلى معدل وفيات في يوم واحد في المملكة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وشهدت السعودية ارتفاعا في أعداد الإصابات مع تقليل إجراءات الحد من التنقل الهادفة لوقف تفشي الفيروس، بحيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية سقف 3 آلاف السبت والأحد.

وبين الإصابات المسجلة تم سجيل تعافي 72817 شخصا.

وكانت السلطات أعلنت الجمعة إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوما بدءاً من السبت لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات منع التجول من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، وتعليق أداء الصلاة في المساجد والحضور إلى مقار العمل.