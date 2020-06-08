5 خرافات عن المكملات الغذائية والفيتامينات تؤدي إلى الوفاة

يتناول الكثير من الناس المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات من دون ضوابط أو معايير طبية سليمة، ما يجعلهم عرضة لمخاطر وصفها الخبراء بالقاتلة، وفي هذا الصدد نشر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخرافات التي وصفها بالقاتلة، التي يروجها البعض، بشأن المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات، وجاءت تلك الخرافات على النحو التالي:

1- مكملات الفيتامينات تحل محل النظام الغذائي الصحي:

طلق عليها اسم "مكملات" التي تترجم حرفيا إلى "بالإضافة إلى"، أي أنها ليست مستقلة بذاتها بل هي مجرد "مكمل" لما هو "قائم"، حيث يجب تناول مكملات الفيتامينات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي ومغذٍ، والذي قد لا يكون قادرًا على توفير الاحتياجات اليومية من الفيتامينات من قبل الجسم، وتلك المكملات الغذائية ليست بديلاً عن الطعام الصحي، لا يمكن استهلاكها جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غير صحي، ونتوقع بعد ذلك أن يبقينا خاليين من الأمراض.

2- لا يوجد جرعات زائدة من الفيتامينات:

قد تكون تلك الجملة من ظاهرها صحيحة، لكن حقيقتها خاطئة، فالمبالغة في أي أمر تنقلب بالضد مباشرة، كما أن تناول الكثير من الفيتامينات يمكن أن يضر بأعضائك الحيوية. لذلك، يجب أن تأخذ المكملات فقط عندما يوصي الطبيب بذلك ويجب أن تلتزم بالجرعة الموصى بها.

3- المكملات أدوية:

يفترض الكثير من الناس أنه مجرد شيء يأتي في شكل قرص، فهو دواء، ومع ذلك، المكملات الغذائية ليست أدوية، على عكس الأدوية المستخدمة لعلاج أو علاج حالة معينة، يتم تناول المكملات الغذائية لتوفير المتطلبات اليومية للعناصر الغذائية من قبل الجسم، وفي الواقع، تبقى الأمراض والاضطرابات في جسم الإنسان، رغم تناول المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات.

Advertisements

قد يهمك ايضا