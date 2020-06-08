طرق معرفة الشخصية من خلال الأسئلة

تُعرف الشخصية بأنها منظمة ديناميكية داخل الفرد، تحدد خصائص سلوكه الاجتماعي وسلوكه الفكري، وهذه الخصائص هي التي تجعل من الفرد شخصًا فريدًا لا أحد يشبهه أبدًا، ومن أجل فتح مدارك علم كل فرد بما يميز شخصيته وضع علماء النفس بعد دراسات مكثفة اختبارات الشخصية، وظهر في الفترة الأخيرة مجموعة من الاختبارات التي يخضع لها الفرد بهدف تحليل شخصيته عبر إجابته عن مجموعة من الأسئلة لتعطي نتائج وصفية لسمات الشخص وما يتمتع به من تميز، وتعتمد هذه الأسئلة على الأسلوب العلمي بوضع معايير موضوعية تجعلها أكثر دقة وكفاءة، والتي لا تُغني بالتأكيد عن زيارة الطبيب النفسي إذا لزم الأمر، لكن من شأنها أن تظهر لك سماتك وتساعدك على تخطي نقاط الضعف إن وجدت، فتقدم لك النصح والإرشاد وتوفر لك بعض النصائح لتطوير الإيجابيات وإظهارها



اعرف شخصيتك بستة أسئلة



السؤال الأول، لمن تعطي الاهتمام الأكثر؟ للمظاهر، أم لانسجام الطباع، أم لتبادل المشاعر.

السؤال الثاني، ترفض الفرد لأنه: لا يعتني بمظهره أم لأنه لا يتصف بالتهذيب أم لأنه ثقيل الظل.

السؤال الثالث، لا تصفح عمن تحب أبدًا وذلك لأنه: نظر إلى فرد غيرك، أم لأنه لم يكن صريحًا معك بكل شيء، أم لأنه لم يهتم بك دائمًا.

السؤال الرابع، إذا تفاجأت بخيانة من تحب: تنتقم منه، أم تستمع لسبب الخيانة، أم تبتعد عنه.

السؤال الخامس، ماذا تفعل بعد اكتشاف الخيانة: تواجه المنافس لك، أم تحاول مواجهة الخائن، أم تحاول مواجهة ذاتك.

السؤال السادس، إذا أصابتك صدمة: يدب العجز في ذاتك، أم تقرر عدم خوض الحب مرة أخرى، أم تشعر بألم كبير.



نتائج الاختبار

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إذا كانت معظم الإجابات(1) أنت من الأشخاص الذين يرغبون بالحب العنيف في الحياة، وتفضل المشاعر القوية والجياشة، ومن الأشخاص ذوي الغيرة المرضية.

إذا كانت معظم الإجابات(2) أنت من الأشخاص دائمي البحث عن علاقات الحب المتوازنة بين القلب والعقل، وتصبغ مشاعرك بالصبغة العقلانية، كما تتألم كثيرًا من الخيانة، ولا تستطيع استعادة الثقة بالناس سريعًا.

إذا كانت معظم إجاباتك(3) أنت من أصحاب الشخصيات الحساسة الحالمة والرومانسية، تؤمن بصدق المشاعر ونقائها، متعطش للحنان، تُعد الثقة الرابط الأساسي في علاقتك مع الآخرين، تسامح من تحب وتعيد ثقتك به بعد خيانته.

إذا كانت إجابتك بين (2) و(3) أنت من الأشخاص الين يتمنون أن يعيشوا علاقة عاطفية ذات توازن عاطفي وعقلي منفتحين، وتسعى للمشاركة الحميمية بينك وبين الطرف الآخر، وهذا النمط قادر على تخطي المشاكل العاطفية.

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