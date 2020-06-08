تعرفي علي طرق كيف تشغل وقتك

مع الوضع الحالي ومع قرب الإنتهاء من الدراسه عن بعد فهناك كثير من الوقت داخل المنزل ولابد من إستغلاله بالشكل الذي يضمن عدم ضياع الوقت بدون استثمار سليم

هناك فرصة مناسبة ومثالية للقيام بعمليات التنظيم والتخلّص من الفوضى المتراكمة، ووضع خُطّة واضحة للأعمال التي تنوي فعلها بالمنزل ، ولا بأس لو تم قضاء بعض الوقت من هذه الإجازة في الراحة التي ينشدها الجسم نتيجة لأعباء العمل أو الدراسة أو غيرها، وهذه الراحة هي بلا شكّ أمر يعود بالنفع على الإنسان طالما تضمن لهُ الصحّة الجسديّة والنفسيّة بكلّ تأكيد

القراءة النافعة



استغلال هذه الفترة في القراءة النافعة ومُطالعة الكُتب التي تُثري حصيلتك المعرفيّة، فالقراءة تمنح الشخص الشعور بتقدير الذات، فنحن عندما نقرأ نرتقي، ويُفضّل أن يتم تخصيص وقت القراءة، بحيث لا يتعارض مع بقيّة النشاطات والواجبات التي تنوي القيام بفعلها وحسب الخُطّة التي تحدّثنا بوجوب وضعها قبل البدء بالإجازة.

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الأواصر الاجتماعيّة



تنمية الأواصر الاجتماعيّة التي أصابها الضعف أثناء انشغالنا عن أحبتنا عن طريق التواصل بالتطبيقات الحديثة ، وما أجمل وأفضل أن تملأ السعادة على قلبهم بمحاكتهم هاتفيا والتقرب منهم والإطمئنان عليهم ويكون هذا الوقت بمثابة الاستثمار النافع والمُفيد، ولاسيّما أنّك تنال رضا الله سُبحانهُ وتعالى بهذه الصلة وبهذه الأوقات التي تقضيها معهم.

قضاء الوقت العائلة وتنظيم برنامج لمسابقات ثقافيّة مثلاً أو علميّة أو نشاطات تشحذ بها هممهم وطاقاتهم وتملأ عليهم وعليك وقتك بالنفع والفائدة.

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