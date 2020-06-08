شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتحسين تدفق الهواء بالمنزل والوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من خلال السعال والعطس في شكل قطرات يطردها المصاب وأحيانًا حتى من خلال لمسة لسطح ملوث ثم لمس الأنف والفم والعين، لكن دراسة حديثة أشارت إلى شكل محتمل آخر لانتقال العدوى وهو الهباء الجوي وهو عبارة عن جسيمات أصغر محمولة في الهواء ويصعب تجنبها، خاصة عندما تكون في مكان مغلق، في هذا التقرير نقدم طرق بسيطة لتحسين تدفق الهواء والوقاية من كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو الهباء الجوي؟

الهباء الجوي هو الجسيمات الصلبة الدقيقة أو قطرات السوائل المعلقة في الهواء.

وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة البيئة الدولية، هناك شيء يمكننا القيام به حيال الهباء الجوي، وجدت الدراسة أن تحسين التهوية في المنزل حتى في الأماكن العامة أو المغلقة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تشرح الدراسة أنظمة التهوية التي يتم تعزيزها بواسطة أنظمة ترشيح الجسيمات وتعقيم الهواء، وهي الأكثر فعالية في الحفاظ على سلامة الناس.

ويمكن أيضًا دمج هذه الاستراتيجيات في مجموعة من الأماكن العامة مثل المستشفيات والمحلات التجارية والمكاتب والمدارس والمطاعم.

طريقتان لتحسين تدفق الهواء في المنزل

- يمكنك شراء فلتر هواء محمول.

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-حاول إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة كلما أمكن ذلك.





طرق بسيطة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا

-لا تنس ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

-- احتفظ دائمًا بزجاجة من المطهر في حقيبتك.

- حاول ألا تلمس أي أشياء غير ضرورية أثناء الخروج لشراء شيء ما.

- حافظ على مسافة 2 متر مع كل من حولك.

- عندما تعود إلى المنزل، لا تلمس أي شيء وقم بالاستحمام.

- انقع الملابس التي كنت ترتديها في المنظف واغسلها لاحقًا.

- لا ترتدي الأحذية التي ارتديتها في الخارج، داخل المنزل.