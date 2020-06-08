شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. نصائح مهمة تساعدك في إنقاص الوزن بعد فترة العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب العزل المنزلي الذي تم فرضه في معظم دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا باكتساب الكثيرين للمزيد من الوزن نتيجة الإكثار من كميات الطعام وقلة النشاط البدني، وفيما يليمجموعة من النصائح التي تساعد على إنقاص الوزن عقب عودة الحياة إلى طبيعتها في كثيرا من دول العالم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

الالتزام بروتين محدد

حان الوقت للعودة إلى روتين الطعام الطبيعي، والالتزام بثلاث وجبات طعام صحية، وحاول تجنب مغريات الوجبات السريعة، واغتنم هذه الفرصة للمداومة على أسلوب طهي الطعام في المنزل الذي اعتدت عليه خلال فترة العزل.

الوجبات الخفيفة الصحية

إذا كنت مضطراً للأكل بين وجبات الطعام، اختر وجبات خفيفة صحية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، وتجنب الخيارات غير الصحية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس.

لا تترك الأطعمة بالمتناول

إذا كنت تعمل من المنزل، فاحتفظ بمساحة عملك منفصلة عن مساحة تناول الطعام، فإذا كنت تعمل وتأكل في نفس الغرفة، فلن يميز دماغك بين وقت العمل ووقت الأكل، كما ينصح بتجنب طلب الوجبات الخفيفة من المطاعم.

إدارة التوتر

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يميل الكثيرون إلى تناول الوجبات السريعة عند الشعور بالتوتر أو الملل، لذلك يجب إدارة هذه الحالات بحكمة، من خلال ممارسة نشاطات مفيدة كالمشي.

السيطرة على شعور الجوع

هناك بعض الحيل والطرق التي تساعدك للسيطرة على شعورك بالجوع مثل:

–تناول قطع الشوكولاتة الداكنة، حيث تشير الدراسات إلى أن نكهة الشوكولاتة تمنحك الشعور بالشبع لوقت طويل.

–شرب الشاي الأخضر الذي استخدم لقرون لقمع الشهية، ويمنح الشعور بالرضا والشبع.

–الإكثار من التوابل، حيث يساعد الفلفل الحار على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء.

–أدخل الزنجبيل في نظامك الغذائي، الذي يملك فوائد غذائية كبيرة، ويُعتقد أنه قاتل طبيعي للشهية.

–تناول اللوز والمكسرات، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمغنزيوم وفيتامين أي، وهي عناصر معروفة بقدرتها على منح الشعور بالشبع.