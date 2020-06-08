السعودية تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 746 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3369 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 105283 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1707 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 74524.