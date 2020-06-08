القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 746 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3369 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 105283 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 1707 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 74524.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.