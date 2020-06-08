7 أطعمة للتخلص من سموم الجسم.. الشاي الأخضر والفواكه

جسم الإنسان يتعرض إلى السموم المختلفة التي تنتقل إلى الجسم عن طريق الماء أو الهواء أو كثرة استخدام العقاقير الطبية وتناول الطعام غير الصحي، واستنشاق المبيدات التي تؤثر على صحة الكبد والإصابة بالأمراض المختلفة، ومن المهم التخلص من السموم التي توجد بالجسم.

وأفادت دراسة ذكرها موقع the health site أن تراكم السموم داخل الجسم يؤدي إلى إحداث خلل في الأداء الوظيفي لبعض الأعضاء في الجسم مما يتسبب في أمراض مختلفة، ولهذا نجد أنه من المهم التخلص من السموم، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك ومن بينها تناول بعض الأطعمة التي نتعرف عليها من خلال ما يلي.



أطعمة للتخلص من سموم الجسم:

1- الزنجبيل:

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من السموم التي توجد بالجسم فضلا على أنه يساعد على الهضم بشكل أفضل، والتقليل من الإصابة بالانتفاخات والغازات، فضلا على أنه يحتوي على مضادات الأكسدة الهامة التي تحافظ على صحة الإنسان من الإصابة بالأمراض.

2- الشاي الأخضر:





من أشهر الأعشاب للتخلص من السموم الزائدة بالجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة والتي قد يكون لها دور في التخلص من السموم، ويعتبر الشاي الأخضر هام لتعزيز صحة الكبد، ولهذا يجب الحرص على تناول الشاي الأخضر باستمرار حيث أنه مفيد للصحة.

3- الفواكه الطازجة:





معظم أنواع الفواكه تحتوي على الألياف الطبيعية المهمة للتخلص من السموم التي توجد بالجسم، فضلا على أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على تحسين عملية الهضم، ومن أمثلة هذه الفواكه الأناناس، البرتقال والجريب فروت.

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4- الليمون:





الليمون غني بفيتامين سي ويحتوي على نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة فضلا على أن الليمون يساعد على توازن درجة الحموضة في الجسم مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، وحتى يتم التخلص من السموم عليك بتناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه شرائح الليمون الطازجة.

5- الثوم:





من أقوى الأطعمة التي تساعدك على التخلص من السموم الزائدة بالجسم، ويحتوي الثوم على الأليسين وهي مادة هامة لإنتاج خلايا الدم البيضاء مما يعزز المناعة ويقي الجسم من التعرض إلى الإلتهابات، وحتى يمكنك التخلص من السموم يجب تناول الثوم نيئا للحصول على الفائدة المرغوبة.

6- الشمندر:





من الخضروات التي تدعم إزالة السموم من الجسم، حيث أنه غني بالعناصر الغذائية مثل الماغنسيوم والحديد وفيتامين سي مما يجعله مفيد للصحة بشكل عام، حيث أنه يعزز صحة البشرة والشعر، والتقليل من مستويات الكوليسترول العالية بالدم، والوقاية من فقر الدم.

7- الكرنب:





الكرنب من الخضروات الصليبية المهمة للتخلص من السموم الزائدة بالجسم، حيث أنه يحتوي على مادة السلفورافين وهي من المواد الكيميائية التي تخلص الجسم من السموم، فضلا على أنه يحتوي على الجلوتاثيون وهو من مضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض المختلفة، ولهذا يجب الإهتمام بالكرنب في النظام الغذائي.