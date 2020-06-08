كورونا في قطر.. 3 وفيات و1368 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 57 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1368 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 70 ألفا و158 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1597 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 45935 حالة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولفت البيان إلى فحص 4113 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 259646.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.