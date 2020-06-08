70 وفاة و2043 إصابة جديدة بكورونا في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إلى 8351 العدد الإجمالي للوفيات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنَّ إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 173 ألفاً و832 حالة، بعد تسجيل 2043 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن 2619 من المصابين في وضع صحي حرج.
ولفت إلى أن عدد المتعافين تجاوز 136 ألفاً، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).
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