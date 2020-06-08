ماذا يحدث إذا تناولت 4 حبات من اللوز يوميا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد اللوز من المكسرات المعروفة بفوائدها العديدة، فهو مليء بالبروتينات والفيتامينات والألياف، وتناوله بانتظام يقلل من خطر حدوث مشاكل صحية مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة وداء السكري من النوع 2.

كما يحتوي أيضًا على كمية من الدهون الصحية وغير المشبعة التي تحمي القلب، وبه عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، لذا يفضل تناوله باعتدال، إذ إن تناول أربع حبات من اللوز يوميًا يعطيك 3.5 جرام من الألياف، و6 جرامات من البروتين، و9 جرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة، وكمية جيدة من فيتامين E والمغنيسيوم، والنحاس والكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور.

وسنستعرض في السطور القادمة بعض الفوائد المهمة التي قد تفعلها 4 حبات من اللوز يومياً لجسمك.

تقليل مستوى الكوليسترول

يعد اللوز مهما لتقليل الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، فمن المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات الصحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

لذلك عليكِ تناول اللوز بدل الوجبات غير الصحية، لأن ذلك يقلل الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10٪، ويحسن نسبة فيتامين E، ويمنع انسداد الشرايين.

تقوية الشعر وزيادة لمعانه

يمنح اللوز جميع الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين الشعر وتحفيز نموه، إذ يحتوي على المغنيسيوم والزنك وفيتامين E الذي له خصائص مضادة للأكسدة مما يقلل من الإجهاد التأكسدي وجعل الشعر أقوى، وكذلك يحتوي على فيتامين B الذي يعمل على تكثيف الشعر وإعطائه لمعاناً طبيعيًا.

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ويمكنكِ أيضاً استخدام زيت اللوز على فروة رأسك لمنع القشرة وتغذية جذور الشعر بشكل مباشر، إذ إن المصريين القدماء كانوا يعتمدون زيت اللوز كمنتج تجميلي للشعر والجلد.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

هناك العديد من المكونات في اللوز التي تجعله وجبة خفيفة ومفيدة للفلب، إذ إن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة به تساعد في التحكم في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، كما أن الألياف وفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية جميعها مفيدة لصحة القلب.

تقليل التجاعيد

يحتوي اللوز على بروتين المنغنيز الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو النسيج الضار داخل الجلد والذي يحافظ عليه ويبقيه مشدودًا.

كما يحتوي على فيتامين E الذي يحمي الجلد من تلف عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وبالتالي تقليل ظهور البقع والتجاعيد الداكنة، ويقلل أيضاً من التهاب الجلد ويزيل الاحمرار.