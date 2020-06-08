الهند تشهد أغرب عملية جراحية بإزالة شاحن هاتف طوله 60 سم من مثانة شاب

تمكن أطباء في إزالة شاحن هاتف محمول طوله 60 سم من مثانة شاب، من خلال عملية جراحية استمرت لنحو ساعة.ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، أعطى الأطباء في مستشفى "جواهاتي" شمال الهند، الشاب دواء ملينا لمدة يومين قبل إجراء العملية، لإزالة الشاحن، الذي تسبب بأوجاع مبرحة للمريض. وقالت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام هندية، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرجل قد ابتلع الشاحن، مشيرة إلى أن الأطباء قالوا إنهم لم يشهدوا مثل هذه الحالة طوال حياتهم العمليةوقال أحد الأطباء المشاركين في العملية: "لم يشأ أن يخبرنا الحقيقة لأنه كان يشعر بالحرج، ورغم أني لست متأكدا من حالة المريض العقلية إلا أن بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه الأشياء للمتعة، لكن يبدو أن هذا الرجل تجاوز الحدود". وقضى المريض المدعو إسلام ثلاثة أيام يتعافى في المستشفى قبل أن يخرج إلى المنزل.

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