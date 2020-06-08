٤ حيل بسيطة يمكنك التخلص من انسداد الأنف

يعاني كثيرون من انسداد الأنف في حالات يكون لها علاقة بمرض الزكام وأحيانا لا، ويحدث انسداد الأنف عادة بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية ويعرض فيما يلي عدة طرق بسيطة تساعد على التخلص من هذه المشكلة بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية.

أولا، يجب الحرص على شرب الماء والحفاظ على ترطيب الجسد، حيث يساهم هذا في دفع سوائل الجسم للخارج، كما ينصح بتناول العصائر الطبيعية والأعشاب الدافئة.

ثانيا، يساعد بخار الحمام الساخن على التخلص من المخاط وتخفيف الالتهاب.

ثالثا، ينصح بوضع مرطب على فتحتي الأنف حيث يحول المرطب الرطوبة التي يحتوي عليها الجو إلى ماء يساعد على فتح الأنف المسدود.

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رابعا، يجب تناول الأدوية المزيلة للاحتقان لما لها من فعالية تقلل الورم وتخفف الآلم، خاصة في الحالات التي يكون الأنف فيها مسدودا نتيجة الحساسية.

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