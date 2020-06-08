5 أطعمة تجعلك تتمتع بكبد صحي ويحظى بعمر طويل

يقول معهد الكبد البريطاني، إذا كنت تريد أن تختبر حالة كبدك، ينبغي اختبار كيفية تأثره بالطعام الذي تتناوله.أوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جسم الإنسان بمثابة "آلة معقدة"، فلو أن جزءا واحدا، مثل الكبد، أصبح غير قادر على العمل بكفاءة، أو انهار تمامًا، فهذا سيؤدي إلى مضاعفات ومشاكل في الجسم.وحدد التقرير 5 أطعمة وصفها بالسحرية، التي يمكن أن تجعل الشخص يتمتع بكبد صحي وعمر طويل، وجاءت على النحو التالي:

1- القهوة:

كشفت دراسات علمية أجريت عام 2016، القهوة جيدة لصحة الكبد، فشرب كوب أو كوبين من القهوة هو الكمية الموصى بها للحفاظ على التوازن المثالي.

يجب عليك الامتناع عن استخدام الكثير من السكر، أو حتى الكريم، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، لذلك تعتبر القهوة السوداء أفضل طريقة لتناول القهوة.

2- الشاي الأخضر:

يعتبر مشروب مزيل للسموم وشائع استخدامه، بسبب فوائده المذهلة والتي أبرزها فقدان الوزن، واكتشفت دراسة يابانية أن تناول من 10 إلى 15 كوب شاي أخضر يوميا يمكن أن يساعد على تحسين صحة الكبد، بسبب مركب "الكاتشين" الموجود في الشاي الأخضر.

3- الخضروات الصليبية:

تشمل هذه الخضروات، الكرنب أو الملفوف والبروكلي والقرنبيط واللفت والخس وما إلى ذلك من خضروات، وتحتوي هذه الخضروات على الجلوتاثيون، مما يؤدي إلى تطهير إنزيمات الكبد من السموم.

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هذه الخضروات غنية أيضًا بالألياف والماء، مما يساعد في كبح الشهية، مما يجعلك تشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

4- الكركم:

الكركم هو أحد التوابل الهندية المشهورة في جميع أنحاء العالم للعديد من الفوائد الصحية التي يقدمها، ويحتوي الكركم على الكركمين، الذي له خصائص بيولوجية قوية. يساعد على التخلص من السموم وإصلاح خلايا الكبد، كما أنه يساعد في تعزيز إنتاج الصفراء، وهي إحدى الوظائف الرئيسية للكبد.

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