برنامج رجيم الاندومي لخسارة 5 كيلو في 10 ايام

يعتبر رجيم الاندومي من البرامج الغذائية الموقتة التي يمكن الاعتماد عليها لخسارة الوزن الزائد بسرعة. ويمكن تطبيقه بسهولة لمدة لا تزيد عن 10 ايام، علماً انه يحتوي على الكثير من الخصائص الغذائية التي تعود بالعديد من الفوائد على الصحة. ولهذا ينصح باتباع رجيم الاندومي لكن من دون المبالغة بذلك منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية مزعجة.

فوائد الرجيم

يمكن الاستفادة من رجيم الاندومي من اجل خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في مدة لا تزيد عن 10 ايام الى اسبوعين. ومن الافضل في هذه الحالة طهوها بطريقة صحية على البخار مع القليل من زيت الزيتون والملح ورشة من التوابل من اجل الاستفادة من مكوناتها الصحية.

يحتوي كل 100 غ منه على 14 غ من البروتين وغرامين من الدهون و68 غ من الكربوهيدرات كما هي حال كل المأكولات التي تنتمي الى فئة النشويات. وهذا يشير الى ان تناول هذه الكمية منها يوفر 335 سعرة حرارية. الا ان هذا العدد يتراجع الى 70 سعرة عندما تتم عملية الطهو. كما انها مصدر للمغنيزيوم والبروتينات النباتية الضرورية للكثير من وظائف الجسم.

غ منه على غ من البروتين وغرامين من الدهون و68 غ من الكربوهيدرات كما هي حال كل المأكولات التي تنتمي الى فئة النشويات. وهذا يشير الى ان تناول هذه الكمية منها يوفر 335 سعرة حرارية. الا ان هذا العدد يتراجع الى 70 سعرة عندما تتم عملية الطهو. كما انها مصدر للمغنيزيوم والبروتينات النباتية الضرورية للكثير من وظائف الجسم. من فوائد الاندومي ايضاً للرجيم احتواؤها على نسبة مرتفعة من الالياف ما يعني انها سهلة الهضم وان تناولها يساعد على الشعور بالشبع بسرعة اثناء تناول الطعام كما خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

من اجل الاستفادة من خصائصها المنحفة من الضروري تناولها باعتدال والافضل عدم فعل هذا يومياً واثناء كل الوجبات الاساسية. فالمبالغة في اكلها تؤدي الى استهلاك نسبة مرتفعة من النشويات ما ينعكس سلباً على الصحة. ولهذا ينصح بتناول طبقين او ثلاثة اطباق من الاندومي او النودلز اسبوعياً فقط. ومن الافضل عدم اضافة الصلصات الدسمة اليها او تناولها مع اطعمة تحتوي على الدهون.

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طريقة تطبيق الرجيم

يمكن تطبيق هذا الرجيم بسهولة لمدة 10 ايام الى اسبوعين فقط وهو ما يساعد على خسارة ما لا يقل عن 5 الى 7 كيلوغرامات.

-تسمح هذه الحمية بتناول 3 وجبات رئيسية يومياً تحتوي اثنتان منهما على طبق الاندومي. وفي هذه الحالة يمكن تناوله خلال الفطور والغداء او الغداء والعشاء.

- وخلال الوجبة الثالثة يجب تناول اطعمة غنية بالمكونات الغذائية والفيتامينات والالياف على ان تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه.

- يجب خلال اتباع هذا الرجيم شرب كمية كافية من الماء والتوقف عن تناول الاطعمة التي تحتوي على النشويات والمعجنات والسكريات والدهون الضارة.

- يمكن تناول وجبة خفيفة في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية مثل حصة من الفاكهة.

مضار رجيم الاندومي

الى جانب فوائده يحتوي هذا النوع من الطعام على غلوتامات احادية الصوديوم والصوديوم التي تمنحه الطعم المميز. الا ان تناول كمية كبيرة منها يمكن ان يلحق الضرر بخلايا الدماغ ويسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم اضافة الى الغثيان والصداع.

طريقة صحية لتحضير الاندومي

من اجل تطبيق رجيم الاندومي يجب اولاً تعلم طريقة صحية لتحضير هذا الطبق.

المقادير

كمية مناسبة من الشعيرية أو النودلز

حبة جزر مبشورة

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حبة بصل متوسطة الحجم

بضعة اغصان من البقدونس

غصنان الى 3 من الكرفس

رشة من البهارات والملح

ماء سلق الدجاج على ان يكون خالياً من الدهون

ويمكن اضافة الخضار

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الخطوات

1 تسلق الشعيرية قليلاً ويصفى الماء تماماً.

2 يوضع الجزر والبصل والبهارات والملح والكرفس والبقدونس المفروم على نار هادئة مع ماء سلق الدجاج في الخلاط للحصول على مزيج ناعم.

3 يوضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد.

4 يتم طهو الخضار المشكلة على البخار وتضاف الى الخليط.

5 تضاف كل المكونات الى الشعيرية. وهكذا يمكن الحصول على طبق صحي مناسب لتطبيق رجيم الاندومي.