5 وفيات و662 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إلى 269 العدد الإجمالي للوفيات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 32510 حالات.

وأشار إلى أن 166 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1037 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 21242.