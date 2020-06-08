26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8250 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

كما لفتت إلى شفاء ستة مصابين وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7370، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 308313 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.