اعتقلت الشرطة الهندية أحد الأشخاص بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي، حيث تم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي بواسطة كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم ذاته بعنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذو الست سنوات". ويظهر في الفيديو الزوج وهو يضرب زوجته تحت تأثير الخمر أمام ابنهما، وظلت الزوجة الضحية تصرخ وتتوسل له دون جدوى، فيما قامت السلطات بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها. قد يهمك ايضاً: الشرطة الهندية تعلن دخول امرأة ثالثة إلى معبد هندوسي مقدس الشرطة الهندية تُوقف رجلًا ثلاثينيًّا بتُهمة اغتصاب سائحة بريطانية

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق مشاهد مرعبة لجريمة قتل رجل لزوجته أمام طفلها في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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