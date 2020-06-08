طرق العناية بحديثي الولادة خلال فصل الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - فصل الصيف هو موسم يصعب فيه الحفاظ على أمان وراحة الرضيع. فارتداء الطفل لملابس أثقل مما ينبغي يمكن أن يسبب طفح الحرارة، وتعرض الطفل للشمس قد يسبب حروق الشمس الضارة أو ضربة الشمس التي تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وسرعة التنفس.

الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يقدم لك أهم شروط العناية بطفلك حديث الولادة في الصيف.

اختيار الملابس المناسبة

داخل المنزل، يجب إلباس الطفل ملابس فضفاضة، خفيفة الوزن، ويفضل أن تكون مصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن، والتي تمتص العرق أفضل من الأقمشة الاصطناعية. وهناك قاعدة جيدة لاختيار الملابس المناسبة لطفلك وهي أن تكون سهلة الارتداء والخلع، وتناسب الجو الداخلي للبيت.

أما خارج المنزل، فيجب إلباس الرضيع السراويل ذات الألوان الفاتحة الطويلة، وقميصاً بأكمام طويلة، وقبعة عريضة الحواف لحماية وجهه. وينطبق ذلك على الأيام غير المشمسة، فأشعة الشمس الضارة تخترق الغيوم وتؤذي بشرة طفلك.

توفير التهوية الجيدة

الطفل حديث الولادة لا يتعرق بشكل كبير، لذلك يمكن أن يصبح محموماً بسرعة أكبر بكثير من الشخص البالغ. هذا هو السبب في أنه لا يجوز أبداً ترك الرضيع في غرفة ساخنة أو سيارة متوقفة. حتى بضع دقائق يمكن أن يسبب له ارتفاع درجة الحرارة، وفي الحالات القصوى قد تهدد حياته.

استخدام حاملة أطفال مناسبة للصيف

وضع الطفل في مكان ضيق مثل حاملة الأطفال مع الحركة وارتفاع درجة حرارة الجو؛ يؤدي إلى تهيج الطفل وانزعاجه. اختاري الحاملة المصنوعة من قماش ناعم، وأخرجي طفلك على الفور إذا وجدت أن وجهه قد بدأ بالاحمرار.

الحفاظ على ترطيب طفلك

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يفقد الطفل الكثير من السوائل في الصيف حتى وإن لم تلاحظي ذلك على صورة عرق، وفقدان هذه السوائل قد يؤدي إلى الجفاف، والذي تظهر علاماته على صورة احمرار في الوجه، سرعة في التنفس وأرق. ولتعويض السوائل المفقودة من جسم الطفل يجب زيادة عدد مرات الرضاعة عن المعتاد أو إعطاء الطفل الماء إذا كان أكبر من 6 أشهر.

اختيار الوقت المناسب للخروج في النهار

إذا ما قررت الخروج مع طفلك الرضيع في فترة النهار فابتعدي عن الخروج في وقت الذروة، والذي يمتد من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

ملطفات الجلد

إذا كان الرضيع يتعرق بغزارة أثناء الطقس الحار والرطب، قد تبدأ بقع حمراء صغيرة في الظهور على رقبة الطفل، الفخذ، في طيات الجلد في الجزء الخلفي من الركبتين، أو في ثنايا المرفقين، ولهذا ألبسي طفلك الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن، مع وضع بعض المرطبات.

حماية الطفل

إذا كان طفلك لا يزال يرضع، فعليك التأكد من إطعامه في كثير من الأحيان للحفاظ على رطوبته.

الجفاف



يمكن للجفاف التسلل إلى طفلك وأطفالك من دون معرفة أي شخص. راقبي إنتاج بول طفلك وأي علامات أخرى للجفاف مثل النعاس المفرط، والشفاه الجافة والفم، وانتبهي لعدم وجود دموع عند البكاء.

أبقي طفلك بعيداً عن البعوض أو الحشرات فالحماية من الأمراض الشائعة تكون بالرضاعة الطبيعية والأغذية الصحية، وإعطاء اللقاحات في الأوقات المخصصة.

استشارة الطبيب إذا لزم الأمر

إذا ظهرت أعراض الجفاف أو الطفح الجلدي على جسمه أو أي أعراض غير طبيعية، ففكري في استشارة الطبيب، فقد تكون أعراضاً مرضية أخرى كلية وتتطلب التدخل الطبي.