كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - جدول المحتوى 1.العناصر الغذائية للحامل في الشهر الثاني.

2.الأطعمة التي يجب تجنبها في الشهر الثاني من الحمل.

3.نصائح غذائية يجب اتباعها في الشهر الثاني من الحمل.



أنتِ في الشهر الثاني من حملك. رغم أن معظم النساء لا يعرفن أنهن حوامل في هذا الوقت، اعلمي عزيزتي أن التغذية لها أهمية أساسية في هذه المرحلة؛ لأنها تساعد في التطور السليم للجنين، يتطور الأنبوب العصبي للجنين خلال هذا الوقت الذي يتطور لاحقاً إلى الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب. النظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والمواد الغذائية الأخرى إلزامي خلال هذا الوقت وطوال فترة الحمل لضمان نمو الطفل بشكل جيد. تابعي القراءة لمعرفة الأطعمة والعناصر الغذائية التي يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي للحمل في الشهر الثاني، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد استشاري النساء؛ لتعرفنا على نصائح للحامل في الشهر الثاني من الحمل. 1.العناصر الغذائية للحامل في الشهر الثاني الأطعمة التي تتناولينها في الثلث الأول من الحمل ستدعم النمو الصحي لطفلك. الغثيان الصباحي قد يجعلك تشعرين بعدم الارتياح وقد لا ترغبين في تناول الطعام، ولكن يجب أن تحاولي تناول طعام صحي. جربي دمج الأطعمة التي تقدم لك أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية. فيما يلي بعض العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل.

حمض الفوليك: جزء لا يتجزأ من نظام غذائي الحمل لمدة 7 أسابيع، يخدم حمض الفوليك الغرض من فيتامين ب. يوصَى بتناول مكمل حمض الفوليك اليومي 5 ملغ للمرأة التي تحاول الحمل، وكذلك للمرأة الحامل. يساعد حمض الفوليك على حماية الجنين من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي. الخضر الورقية والبيض والفواكه الجافة والمكسرات (اللوز والجوز) والبقول والعدس كلها مكملات طبيعية غنية بحمض الفوليك للمرأة الحامل.

الحديد: الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يجب أن يكون جزءاً من النظام الغذائي للحمل في الأسبوع الخامس. والمرأة الحامل تحتاج إلى تدفق الدم في جسدها؛ لأنه يعطي لها قوة في التعامل مع غثيان الصباح والتعب. في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفواكه الجافة والخضراوات مثل السبانخ والحلبة والشمندر والدجاج والأسماك.

الكالسيوم: الكالسيوم معدن هام للمرأة الحامل، خاصة في الشهر الثاني من حملها. يعد تناول نحو 1000 مجم من الكالسيوم أمراً ضرورياً أثناء الحمل. عندما تتحجر عظام الجنين في هذه المرحلة، يحتاج الجسم إلى الكالسيوم. وإذا لم يتم تزويد الجسم بالكمية المطلوبة من الكالسيوم، فسيتم استخراجه من الاحتياطيات الموجودة، وبالتالي زيادة فرص هشاشة العظام. لتلبية متطلباتك من الكالسيوم، يمكنك تناول الخضار مثل اللفت والملفوف والخضراوات الورقية؛ لأنها كلها مصدر ممتاز للكالسيوم.

البروتينات: البروتين ضروري منذ بداية الحمل. توفر أغذية الدواجن مثل الدجاج والبيض والحليب والأسماك والعدس البروتين اللازم الذي يحتاجه الجسم. تحتاج الأم الحامل إلى 75 جراماً من البروتين على الأقل في هذه المرحلة. ومع ذلك، كوني حذرة بشأن الأسماك التي تختارينها لأن أنواعاً معينة من الأسماك (خاصة، الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق فيها) ليست آمنة للاستهلاك للمرأة الحامل.

البروتينات

الزنك: الزنك ضروري لعملية التمثيل الغذائي للوظائف الحمضية والبيولوجية. الدجاج والأسماك والخضراوات والفاصوليا كلها مصادر غنية بالزنك. تأكدي من إدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بشكل يومي.

الدهون: الدهون ليست سيئة دائماً، ولكنها ستحدد النمو الصحي لطفلك. ليس هناك شك في أن الأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة تضر بصحتك وصحة طفلك. لكن تناول الدهون الصحية في شكل سمن وكريم يساعد على نمو العين والدماغ والمشيمة والأنسجة. سيساعد تضمين الدهون الجيدة في نظامك الغذائي بنسب صحية على النمو الشامل لطفلك.

الألياف: عنصر غذائي مهم يساعد على الهضم ويمنع الإمساك، ويوصَى بشدة بالألياف للمرأة الحامل. يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والمكون من الخضر مثل الجزر والملفوف والحبوب والفواكه مثل البرتقال والموز على الحفاظ على ضغط الدم ومنع الإمساك أثناء الحمل. يوصى بتناول ما لا يقل عن 28 جراماً يومياً أثناء الحمل. 2. الأطعمة التي يجب تجنبها في الشهر الثاني من الحمل Advertisements اللحم يحتوي على الليستريا الضارة خلال هذه المرحلة من الحمل، يؤثر على نمو الطفل، وبالتالي يجب تجنبه تماماً.

لا يُنصح باستهلاك الجبن الطري مثل البري والكامبيرت؛ لأنها قد تحتوي على بكتيريا إيكولاي، مما قد يؤدي إلى مضاعفات أثناء الحمل. لذلك يجب عليك تجنب تناول الجبن الطري أثناء الحمل.

يمكن أن ينشر البيض النيئ بكتيريا السالمونيلا مما يسبب تأثيراً ضاراً على جسم الأم ويعوق النمو الطبيعي للطفل. إذا كنت ترغبين في تناول البيض أثناء الحمل، فتأكدي من تناوله في شكل مسلوق. تجنب تناول البيض نصف المسلوق أو شبه المطبوخ.

اللحوم المصنعة: يتم تخزين اللحوم المصنعة على الرفوف لفترة طويلة، كما أنها معرضة لخطر البكتيريا الضارة بالطفل وأنت. لذا تجنبي إدراج اللحوم المصنعة في نظامك الغذائي للحمل.

الأسماك: المأكولات البحرية مثل سرطان البحر والجمبري والروبيان وغيرها، بها نسب عالية من الزئبق، والذي يتسبب في الإجهاض. هذه الأطعمة ليست غنية بالبروتين ولا تمد الجسم بأي تغذية ضرورية.

الحليب غير المبستر: لا تشربي الحليب غير المبستر. يحتوي الحليب غير المبستر على كائنات دقيقة ومسببات الأمراض والسالمونيلا التي تضر بجسمك ونمو الطفل.

الكحول: الكحول ممنوع منعاً باتاً لأنه قد يؤدي إلى عدة مضاعفات. قد يؤثر على صحتك والأهم من ذلك نمو الطفل؛ لذا تجنبي شرب الكحول طوال فترة الحمل. 3.نصائح غذائية يجب اتباعها في الشهر الثاني من الحمل ستحصلين على أقصى الفوائد من الطعام الذي تتناولينه إذا تناولته في الوقت المناسب وبنسب مناسبة. حاولي تناول وجبة فطور صحية تتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان مثل الحليب. سيساعدك اتباع نظام غذائي غني قليلاً في الصباح لأنه سيعطيك المزيد من الوقت لهضم الطعام.

يجب أن يتكون نظامك الغذائي في فترة ما بعد الظهر من السلطات والبيض وما إلى ذلك، مما يساعدك على البقاء نشطة. يمكنك أيضاً تجربة تضمين البيض المسلوق في غذائك. وتغذي في هذه المرحلة على وجبة تتكون من تشاباتيس وسابي مطبوخ وأرز.

من المحتمل أن تعاني من غثيان الصباح في الثلث الأول من حملك، لذا حافظي على العشاء. تناول الطعام الخفيف سيجعل معدتك ممتلئة وسعيدة ويمنع حرقة المعدة. إذا كنت ترغبين في تناول وجبة خفيفة حتى الآن، فتناولي الخضر المسلوقة والمطبوخة مع كمية أقل من التوابل والسلطات في العشاء.

إذا كنت تشعرين بالوجع، فحاولي تناول أجزاء صغيرة من الوجبات الخفيفة الصحية، تجنبي الطعام المقلي واسترشدي بشهيتك. لا تفرطي في تناول الطعام؛ لأن الكثير سيصرون على أنك بحاجة إلى تناول الطعام لمدة سنتين. لست بحاجة لتناول الطعام لمدة سنتين، أنت بحاجة لتناول الطعام حسب شهيتك. وتأكدي من أنه صحي بما يكفي لك ولطفلك!

تذكري أن تغذيتك تعتمد على الأطعمة التي تختارينها، لذا اختاري بحكمة. احرصي على الحد من تناولك للأطعمة السكرية والمقلية والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لأنها لا توفر الغذاء لطفلك. تناولي الطعام الصحي وحافظي على صحتك أثناء الحمل، وسيكون طفلك على ما يرام!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.