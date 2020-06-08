هل من الآمن إعطاء البيوتين للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - جدول المحتوى

1.لماذا يحتاج الأطفال للبيوتين؟

2.المصادر الطبيعية للبيوتين.

3.الحمية الغذائية الموصى بها.

4.مخاطر وأسباب نقص البيوتين لدى الأطفال.

5.علامات وأعراض نقص البيوتين لدى الأطفال.

6.هل يحتاج الأطفال إلى مكملات البيوتين؟

7.جرعة البيوتين الآمنة للأطفال.

8.تخزين مكملات البيوتين.

9.ماذا لو نسيت جرعة من البيوتين؟

10.الآثار الجانبية لمكملات البيوتين





(البيوتين (فيتامين H أو فيتامين B7)) هو فيتامين B قابل للذوبان في الماء، والذي يلعب دورًا حاسمًا في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة، مثل استخدام الأحماض الأمينية والكربوهيدرات والدهون في جسم الإنسان. يمكن للأطفال الحصول على البيوتين من المصادر الغذائية. ومع ذلك قد يصف طبيب الأطفال مكملات البيوتين في بعض الحالات، التقى موقع الخليج 365 نت بالدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، ليعرفنا لماذا يحتاج الأطفال إلى البيوتين، واستخدام المكملات الغذائية، والمخاطر الصحية، والجرعة، والمصادر الغذائية للبيوتين للأطفال.

1.لماذا يحتاج الأطفال للبيوتين؟

يمكن أن يوفر المدخول الغذائي من البيوتين الفوائد التالية لطفلك:

يلعب دوراً في إنتاج الطاقة.

يعزز نمو الشعر.

يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والأظافر.

يقلل الالتهاب.

يدعم وظائف المخ.

البيوتين معروف أيضاً بخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وخفض الكوليسترول الضار. ومع ذلك، هذه الفوائد هي الأكثر أهمية للبالغين من الأطفال.

المدخول الغذائي للبيوتين يمكن أن يلبي متطلبات معظم الأطفال. تُستخدم مكملات البيوتين بشكل شائع لعلاج أو منع تساقط الشعر وترقق الشعر وتلف عمود الشعر والأظافر الهشة والجلد. ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية كافية لإثبات هذه القدرات.

2.المصادر الطبيعية للبيوتين

البيوتين موجود في معظم الأطعمة. تتضمن الأطعمة الغنية بالبيوتين:

اللحوم واللحوم (الكبد).

البيض المطبوخ.

خميرة.

خبز.

كل الدقيق.

سمك السالمون.

توت العليق.

موز.

سمك.

بذور.

المكسرات.

البطاطا الحلوة.

سبانخ.

بروكلي.

قرنبيط.

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

البيض المطبوخ هو مصدر غني بالبيوتين. إن وجود أفيدين، وهو بروتين سكري في بياض البيض الخام، يمنع امتصاص البيوتين في الجهاز الهضمي. لذلك، من الأفضل تقديم البيض المطبوخ بدلاً من البيض النيئ للأطفال لتجنب نقص البيوتين.

قد تؤدي معالجة الطعام، مثل التعليب، أيضاً إلى تقليل كمية البيوتين في الأطعمة. ومع ذلك، لا يظهر الطبخ لتقليل محتوى البيوتين في الأطعمة.

3.الحمية الغذائية الموصى بها

البدل الغذائي الموصى به (RDA) هو المدخول اليومي لتلبية الاحتياجات الغذائية الكافية لدى الأشخاص الأصحاء. ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية لإنشاء RDA للبيوتين. لذلك، يوصى بتناول كمية كافية (AI).

الذكاء الاصطناعي للبيوتين بالميكروجرام في اليوم للأطفال من مختلف الفئات العمرية على النحو التالي:

العمر والكمية بالميكروجرام

1 - 3 سنوات

8

4 - 8 سنوات

12

9 - 13 سنة

20

14 - 18 سنة

25

19 سنة فما فوق

30

المصادر: المعاهد الوطنية للصحة وجامعة ولاية أوريغون

إذا كنت ترغبين في توفير مكملات البيوتين لطفل، فتحدثي إلى طبيب الأطفال.

4.مخاطر وأسباب نقص البيوتين لدى الأطفال



نقص البيوتين نادر. لم يتم الإبلاغ عن نقص حاد في البيوتين في الأفراد الأصحاء الذين يستهلكون نظاماً غذائياً مختلطاً.

قد يكون هناك خطر من نقص البيوتين في الحالات التالية:

دعم التغذية بالحقن (عن طريق الوريد) بدون البيوتين.

الأدوية المضادة للاختلاج.

أمراض الكبد المزمنة.

إلى جانب هذه العوامل، يمكن أن تتسبب أخطاء التمثيل الغذائي الوراثية التي هي اضطرابات وراثية؛ حيث لا يستطيع الجسم تحويل الطعام إلى طاقة مما يؤدي إلى نقص البيوتين. أمثلة على الاضطرابات التي يمكن أن تؤدي إلى نقص البيوتين هي على النحو التالي:

نقص البيوتينيداز: هو نقص ثانوي في البيوتين، مما يؤدي إلى انخفاض امتصاص البيوتين المعوي بسبب نقص إنزيم البيوتينيداز في الجسم. قد يصف مقدم الرعاية الصحية عن طريق الفم 5 - 10 ملغ من مكملات البيوتين للتعامل مع نقص البيوتينيداز.

نقص هولوكاربوكسيلاز سينثيتاز (HCS): انخفاض في holocarboxylase يجعل الجسم غير قادر على استخدام فيتامين البيوتين بكفاءة. الجرعات العالية من فيتامين B7، نحو 10 - 80 ملغ - يوم، موصى بها لهذا النقص.

نقص نقل البيوتين: يمكن أن تؤثر العيوب الموجودة في بروتين ناقل الفيتامينات البشرية المعتمد على الصوديوم (hSMVT) على نقل البيوتين. قد يحتاج الأطفال المصابون بهذا النقص إلى جرعات أعلى من مكملات الفيتامينات.

Phenylketonuria (PKU): زيادة الأحماض الأمينية فينيل ألانين في دم مرضى PKU قد تثبط البيوتينيداز. من المرجح أن يستفيد الأطفال المصابون بهذه الحالة من نظام غذائي منخفض البروتين بدلاً من مكملات البيوتين.

5.علامات وأعراض نقص البيوتين لدى الأطفال

تساقط الشعر وترقق الشعر.

أظافر هشة (onychorrhexis).

طفح جلدي أحمر متقشر حول الفم والأنف والعينين أو في العجان.

التهاب الملتحمة.

نقص الطاقة.

تنمل (وخز أو حرق) في اليدين والساقين.

تأخر في النمو عند الأطفال.

قد يسبب نقص البيوتين رواسب دهنية في الوجه تعرف باسم «وجوه نقص البيوتين». الحمض (زيادة الأحماض في البول) وحماض اللاكتيك الكيتو بسبب زيادة إنتاج اللاكتات وانخفاض التصفيات يمكن أن يكونا نتيجة لنقص البيوتين.

6.هل يحتاج الأطفال إلى مكملات البيوتين؟

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نقص البيوتين نادر الحدوث، ولا يحتاج المكمل في كثير من الأحيان. توصي معظم المبادئ التوجيهية الغذائية بتلبية احتياجات البيوتين الغذائي من خلال مصادر الغذاء. لذلك، قد لا يحتاج معظم الأطفال إلى مكملات البيوتين.

إذا وجدت أي أعراض لنقص فيتامين، فخذي طفلك إلى الطبيب. قد يصفون مكملات البيوتين إذا لزم الأمر. يمكن أن تكون مكملات البيوتين مكملاً غذائياً واحداً أو مكملاً متعدد الفيتامينات المعدنية (MVM). 30mcg من البيوتين موجود في معظم مكملات MVM. ومع ذلك، قد يحتاج الأطفال إلى مستويات أقل من المكملات.

يتوفر البيوتين للأطفال عادة على شكل أقراص أو كبسولات. عن طريق الفم أو الموضعي (كريمات أو حلول للاستخدام الخارجي) يتوفر البيوتين في أسماء العلامات التجارية بما في ذلك Appearex وMeribin وNail - ex وGenadur.

تتوفر مكملات البيوتين للأطفال كعلاجات قابلة للمضغ، مثل الفيتامينات الصمغية (فيتامينات قابلة للمضغ). لذلك، قومي بتخزينها بعيداً عن الأطفال؛ لأن المكملات الغذائية طعمها مثل الحلوى، وقد يميل الأطفال إلى تناولها بأكثر من الكمية الموصوفة.

7. جرعة البيوتين الآمنة للأطفال

سيصف الطبيب جرعة بيوتين آمنة اعتماداً على عمر الطفل ووزنه ومتطلباته.

يمكن تناول كبسولات أو أقراص لمنع النقص. قد تعتمد جرعة البيوتين عن طريق الفم على المدخول الغذائي اليومي. لعلاج نقص البيوتين، يتم تحديد الجرعة بناءً على شدة النقص.

تخزين مكملات البيوتين

يمكنك تخزين مكملات البيوتين في درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن الضوء المباشر والحرارة والرطوبة. قومي بتخزينها في حاوية مغلقة وبعيداً عن متناول الطفل. لا تبرد مكملات فيتامين B7. تخلصي من المكملات الغذائية القديمة لتجنب تناولها بطريق الخطأ



8. ماذا لو نسيت جرعة من البيوتين؟



إذا فات طفلك جرعة البيوتين، فيمكنك إعطاؤها في أقرب وقت ممكن. إذا كانت قريبة من الجرعة التالية (أقل من 12 ساعة)، فيمكنك تخطي الجرعة الفائتة لتجنب الجرعات المزدوجة والاستمرار في خطة الجرعات العادية.

قد لا يسبب فقدان مكملات البيوتين لبضعة أيام أي ضرر حيث يستغرق الجسم المزيد من الوقت لاستنفاد البيوتين. ومع ذلك، إذا كان طفلك على وصفة طبية لمكملات البيوتين بسبب أي حالة صحية، فيمكنك الالتزام بجدول منتظم لتجنب العواقب.

9.الآثار الجانبية لمكملات البيوتين

يمكنك طلب رعاية طبية طارئة إذا لاحظت أي تفاعلات حساسية في طفلك بعد تناول مكملات البيوتين. تتضمن علامات رد الفعل التحسسي صعوبة في التنفس، وتورم الشفاه، والفم، واللسان، أو تورم في الوجه، وخلايا جلدية.

يمكنك الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان طفلك يعاني من اضطراب في المعدة أو إسهال متعلق بالآثار الجانبية لمكملات الفيتامين.

10.جرعة زائدة من مكملات البيوتين