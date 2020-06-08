5 خرافات خاطئة لعلاج كورونا.. فيتامين سي والأعشاب

انطلاقا من خوف الإنسان من المرض، تنتشر في وسط انتشار الأوبئة والأمراض، الخرافات والشائعات عن علاج ما يظن كثيرون أنه يمتلك خصائص علاجية قادرة للقضاء على مسبب المرض.



وبالتزامن مع "حملة أنت مسؤول" للوقاية من فيروس كورونا المستجد، نستعرض في التقرير التالي عددا من الخرافات الطبية غير السليمة التي ظن الكثيرون أنها تمتلك خصائص علاجية تقضي على فيروس كورونا Covid -19، الأمر الذي أجبر منظمة الصحة العالمية WHO على التأكيد من جديد على عدم فاعلية تلك الطُرق العلاجية في التعامل مع الفيروس.

5 خرافات لعلاج كورونا



1- فيتامين "د"

ربطت مجموعة كبيرة من التقارير منذ تفشي وباء كورونا عن قدرة بعض الفيتامينات مثل (د و سي) ومعدن الزنك على وقاية الشخص من الإصابة بمرض كوفيد-19.

وترجع تلك الشائعة لباحثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قارنوا مستويات فيتامين "د" في مختلف البلدان بمعدلات وفيات كورونا، ووجدوا أن البلدان التي أبلغت عن انخفاض مستويات فيتامين "د" لدى السكان كانت أعلى في معدلات الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولم يتم التأكد بشكل كامل من دور فيتامين "د" في وقف خطر الإصابة بالعدوى، كذلك فإن تناول كمية كبيرة منه يسبب مشكلات صحية.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين "د" إلى تراكم سمي للكالسيوم في الدم، مما يسبب التضخم وارتباك القولون ومشاكل في ضربات القلب، بالإضافة إلى آلام العظام وتلف الكلى وحصى الكلى المؤلمة، وفقا لموقع شبكة "سي إن إن".

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2- فيتامين "سي"

فيتامين "سي" من العناصر الغذائية المهمة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتقوية جهاز المناعة، لكن دراسة بجامعة أريغون الأمريكية أكدت أن مكملات فيتامين سي العادية لا تساعد في الوقاية من كوفيد-19.

وتعود تلك الادعاءات إلى تجربة سريرية حالية في الصين، تبحث في آثار تناول جرعات عالية من فيتامين "سي" عن طريق الوريد وتأثيراتها على معالجة كورونا، وتنتهي التجربة آخر سبتمبر/أيلول 2020، ولا توجد نتائج متاحة حتى ذلك الآن، وفقا لموقع "ميديكال نيوز".

3- مكملات الزنك

ربما سمعت مؤخرا أن تناول مكملات الزنك، يمكن أن يساعد في منع الإصابة بمرض كوفيد-19. ولكن على الرغم من أن الزنك معدن أساسي يساعد على دعم عمل جهاز المناعة البشري، فإن الباحثين أكدوا على نقص الأدلة السريرية الفعلية على أن الزنك قد يكون له تأثير ضد كورونا.

4- حمية الكيتو

خرافة أخرى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور نظام الكيتو الغذائي، في الوقاية من فيروس كورونا، حيث يعمل على تقوية المناعة، في حين أن التجارب التي تم إجراؤها اعتمدت على الحيوانات وليس البشر.

ولا يوجد حاليا دليل يشير إلى أن اتباع نظام حمية الكيتو يمكن أن يساعد الشخص السليم على منع أو علاج العدوى بكوفيد-19.

5- الأعشاب المعالجة

في أبريل الماضي، ظهرت دراسة صينية بشأن دور الأدوية العشبية في الوقاية من عدوى كوفيد 19، لكن العلماء حذروا من ذلك، حيث يمكن أن تؤدي تلك الأدوية إلى زيادة فرص التعرض لمشكلات صحية غير مرغوب فيها.



