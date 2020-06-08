إنفوجراف.. خطوات للحماية من كورونا في وسائل النقل العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/6/8 12:00 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/8 12:00 م بتوقيت أبوظبي

يضطر العديد من الأشخاص إلى استخدام وسائل النقل العام أثناء تنقلاتهم لأماكن العمل أو لاقتناء مستلزماتهم. ويتطلب استخدام المواصلات العامة اتباع إجراءات احترازية ينصح بها المتخصصون، لتجنب التقاط العدوى أثناء ركوب المواصلات، وتشمل هذه الإجراءات استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة، وعدم لمس الأسطح والأشياء في الحافلة، والمحافظة على مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين إذا أمكن..



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