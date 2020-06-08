جلب علاج لمصاب بكورونا بطائرة خاصة

الإثنين 8 يونيو 2020

استأجرت نيجيريا رحلة طيران خاصة بين أبوجا ودكا اليوم "الأحد" لجلب جرعة صغيرة من عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات الذى تنتجه بنغلاديش في محاولة لعلاج أحد مسؤوليها الذين يعانون من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حسبما قال مسؤولون في دكا.



وقال المتحدث باسم وزارة خارجية بنغلاديش توحيد الإسلام إن الطائرة عادت نيجيريا وعلى متنها 36 قارورة من الدواء وبعض معدات الحماية الطبية التي صنعتها شركات بنجلاديش.

وتوفى 342 شخصا على الأقل بمرض "كوفيد 19 " الذي يسببه فيروس كورونا، في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع تأكيد 12 ألفا و233 حالة اصابة بفيروس كورونا حتى يوم "الاحد".

Advertisements

وجاء في بيان لوزارة خارجية بنغلاديش أن "الحكومة النيجيرية أرسلت طائرة مستأجرة لاحضار الدواء لعلاج أحد مسؤوليها الحكوميين المصاب بفيروس كورونا".

وجاء هذا الترتيب عقب محادثة هاتفية "السبت" بين وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما ونظيره البنغلاديشي أبو الكلام عبد المؤمن، بحسب البيان.

وأنتجت شركتان من بنغلاديش الشهر الماضي أول نسخة عامة " باسم غير مسجل الملكية " من ريمديسيفير، الذي يتم اختباره حاليا كعلاج محتمل "لكوفيد-19."