شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وفيات وإصابات كورونا في العالم حتى أمس والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد 6 ملايين و952 ألفا و505 حالات حتى مساء أمس الأحد.

Advertisements جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. كما أسفر مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه فيروس كورونا، عن وفاة 401 ألف و87 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم، حسب البيانات ذاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على وفيات وإصابات كورونا في العالم حتى أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.