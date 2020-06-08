مخاطر السكري على الكلى وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤدي داء السكري في بعض الأحيان إلى الإصابة بالفشل الكلوي والاحتياج إلى زراعة الكلى، وفق الدكتورة مارتينا جوتهوف، أخصائية الكلى الألمانية.

وتقول جوتهوف إنه يتعين على مرضى السكري إجراء فحوصات دورية مرة في العام على الأقل، إذ ينبغي فحص مستوى بروتين "ألبومين" في البول.

ويزداد مستوى هذا الهرمون في البول في حال عدم قيام الكلى بأداء وظيفتها على نحو سليم، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولتجنب مشاكل الكلى تنصح جوتهوف مرضى السكري بضبط مستوى السكر بالدم وكذلك ضبط مستوى ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين.