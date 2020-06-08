إصابات ووفيات كورونا مستمرة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين ،الإثنين، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بمرض كوفيد-19 في بر الصين الرئيسي خلال 24 الساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا زاد 214 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.

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وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية إصابة 38 شخصا بكورونا المستجد خلال 24 الساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة انخفض إلى أقل من 40 حالة بعد أن تجاوز عتبة الـ50 في اليومين الماضيين، غير أن موجة انتشار كورونا لا تزال غير مستقرة.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 الفا و 814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.

وفي ألمانيا، ظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا زاد 214 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.