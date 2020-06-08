شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ...كل ما تريد معرفته عن التهابات الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب الأذن واحدة من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وتكون نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية، مما يؤثر على الصحة ويسبب الصداع والألم الشديد، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهابات الأذن وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic:

س: ما هى أعراض التهابات الأذن؟

ج:

1:يعانى المريض من صعوبة شديدة فى النوم.

2:ألم شديد فى الأذنين مع صعوبة فى السمع.

3:فقدان التوازن.

4:ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

5:صداع فى الرأس.

6:فقدان الشهية.

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س:ما هى أسباب الإصابة بالتهابات الأذن؟ج:

تحدث عدوى الأذن بسبب البكتيريا والفيروسات، في كثير من الأحيان تبدأ عدوى الأذن بعد الإصابة بالبرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، و تنتقل البكتيريا أو الفيروس إلى الأذن الوسطى من خلال أنبوب استاكيوس (يوجد واحد في كل أذن).

يربط هذا الأنبوب الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الحلق، ويمكن أن تتسبب البكتيريا أو الفيروسات أيضًا في تضخم قناة استاكيوس، ويمكن أن يؤدي هذا التورم إلى انسداد الأنبوب مما يؤدي إلى تراكم السوائل التي يتم إنتاجها في الأذن الوسطى عادةً بدلاً من أن يتم تصريفها بعيدًا.

س: من هم الأكثر عرضة لالتهابات الأذن؟ج:

1: العمر، الرضع والأطفال الصغار (بين 6 أشهر و2 سنة) هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن.

2: التاريخ العائلي : يمكن أن يحدث ميل للإصابة بالتهابات الأذن في الأسرة.

3: نزلات البرد : غالبًا ما تزيد نزلات البرد من فرص الإصابة بالتهاب الأذن.

4: الحساسية : تسبب الحساسية التهاب (تورم) في الممرات الأنفية والجهاز التنفسي العلوي مما يؤدي إلى تضخم الغدانيات، و يمكن أن تؤدي الزوائد الأنفية المتضخمة إلى سد قناة استاكيوس مما يمنع تصريف سوائل الأذن، هذا يؤدي إلى تراكم السوائل في الأذن الوسطى، مما يسبب الضغط والألم والعدوى المحتملة.

5 :الأمراض المزمنة : الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة (طويلة الأجل) هم أكثر عرضة لظهور التهابات الأذن، وخاصة المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، والأمراض التنفسية المزمنة، مثل التليف الكيسى والربو.